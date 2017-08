Olympics-Rowing-Men's quadruple sculls heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic rowing men's quadruple sculls heats results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 2 1. Australia Karsten Forsterling/Alexander Belonogoff/Cameron Girdlestone/James McRae 5 minutes 50.98 seconds Q 2. Poland Mateusz Biskup/Wiktor Chabel/Dariusz Radosz/Miroslaw Zietarski 5:51.28 Q 3. Switzerland Nico Stahlberg/Augustin Maillefer/Roman Roeoesli/Barnabe Delarze 5:51.52 4. Britain Jack Beaumont/Sam Townsend/Angus Groom/Peter Lambert 5:52.77 5. Lithuania Dovydas Nemeravicius/Martynas Dziaugys/Dominykas Jancionis/Aurimas Adomavicius 5:58.70 Heat 1 1. Estonia Andrei Jamsa/Allar Raja/Tonu Endrekson/Kaspar Taimsoo 5:51.71 Q 2. Ukraine Dmytro Mykhay/Artem Morozov/Olexandr Nadtoka/Ivan Dovgodko 5:52.90 Q 3. Germany Philipp Wende/Lauritz Schoof/Karl Schulze/Hans Gruhne 5:53.63 4. New Zealand Nathan Flannery/John Storey/George Bridgewater/Jade Uru 5:59.13 5. Canada Julien Bahain/Robert Gibson/Will Dean/Pascal Lussier 6:34.55 Qualified for Next Round 1. Australia Karsten Forsterling/Alexander Belonogoff/Cameron Girdlestone/James McRae 5 minutes 50.98 seconds 2. Estonia Andrei Jamsa/Allar Raja/Tonu Endrekson/Kaspar Taimsoo 5:51.71 3. Poland Mateusz Biskup/Wiktor Chabel/Dariusz Radosz/Miroslaw Zietarski 5:51.28 4. Ukraine Dmytro Mykhay/Artem Morozov/Olexandr Nadtoka/Ivan Dovgodko 5:52.90