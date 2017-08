Olympics-Rowing-Men's eight heats results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing men's eight heats results in Rio de Janeiro on Monday. Heat 2 1. Germany Maximilian Munski/Malte Jakschik/Andreas Kuffner/Eric Johannesen/Maximilian Reinelt/Felix Drahotta/Richard Schmidt/Hannes Ocik/Martin Sauer 5 minutes 38.22 seconds Q 2. U.S. Sam Dommer/Hans Struzyna/Alexander Karwoski/Glenn Ochal/Stephen Kasprzyk/Michael Di Santo/Robert Munn/Austin Hack/Samuel Ojserkis 5:40.16 3. Poland Zbigniew Schodowski/Robert Fuchs/Krystian Aranowski/Mateusz Wilangowski/Mikolaj Burda/Michal Szpakowski/Marcin Brzezinski/Piotr Juszczak/Daniel Trojanowski 5:42.32 Heat 1 1. Britain Scott Durant/Tom Ransley/Andrew Triggs-Hodge/Matthew Gotrel/Pete Reed/Paul Bennett/Matt Langridge/William Satch/Phelan Hill 5:34.23 Q 2. Netherlands Dirk Uittenbogaard/Boaz Meylink/Kaj Hendriks/Boudewijn Roeell/Olivier Siegelaar/Tone Wieten/Mechiel Versluis/Robert Luecken/Peter Wiersum 5:36.16 3. New Zealand Thomas Murray/Michael Brake/Shaun Kirkham/Alex Kennedy/Jonathan Wright/Isaac Grainger/Brook Robertson/Stephen Jones/Caleb Shepherd 5:36.28 4. Italy Emanuele Liuzzi/Fabio Infimo/Mario Paonessa/Pierpaolo Frattini/Matteo Stefanini/Simone Venier/Luca Agamennoni/Vincenzo Capelli/Enrico D'Aniello 5:52.83 Qualified for Next Round 1. Britain Scott Durant/Tom Ransley/Andrew Triggs-Hodge/Matthew Gotrel/Pete Reed/Paul Bennett/Matt Langridge/William Satch/Phelan Hill 5 minutes 34.23 seconds 2. Germany Maximilian Munski/Malte Jakschik/Andreas Kuffner/Eric Johannesen/Maximilian Reinelt/Felix Drahotta/Richard Schmidt/Hannes Ocik/Martin Sauer 5:38.22