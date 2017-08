Olympics-Rowing-Men's single sculls repechage round results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing men's single sculls repechage round results in Rio de Janeiro on Sunday. Heat 3 1. Lithuania Armandas Kelmelis 7 minutes 13.36 seconds Q 2. Uzbekistan Shakhboz Kholmurzaev 7:14.58 Q 3. Zimbabwe Andrew Peebles 7:17.19 4. Tunisia Mohamed Taieb 7:27.18 5. Venezuela Jakson Vicent Monasterio 7:28.67 Heat 2 1. Korea Kim Dongyong 7:12.96 Q 2. Iraq Mohammed Riyadh Jasim 7:14.38 Q 3. Thailand Jaruwat Saensuk 7:16.39 4. Ecuador Bryan Sola Zambrano 7:28.30 Heat 1 1. Algeria Sid Boudina 7:20.84 Q 2. Peru Renzo Leon Garcia 7:25.55 Q 3. Vanuatu Luigi Teilemb 7:34.12 4. Libya Alhussein Ghambour 7:45.09 5. Kazakhstan Vladislav Yakovlev 12:04.17 Qualified for Next Round 1. Korea Kim Dongyong 7 minutes 12.96 seconds 2. Lithuania Armandas Kelmelis 7:13.36 3. Algeria Sid Boudina 7:20.84 4. Iraq Mohammed Riyadh Jasim 7:14.38 5. Uzbekistan Shakhboz Kholmurzaev 7:14.58 6. Peru Renzo Leon Garcia 7:25.55