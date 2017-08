Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing men's pair repechage round results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Netherlands Roel Braas/Mitchel Steenman 6 minutes 34.16 seconds Q 2. Serbia Milos Vasic/Nenad Bedik 6:34.52 Q 3. U.S. Anders Weiss/Nareg Guregian 6:36.60 Q 4. Spain Alexander Sigurbjornsson Benet/Pau Vela 6:40.47 Qualified for Next Round 1. Netherlands Roel Braas/Mitchel Steenman 6 minutes 34.16 seconds 2. Serbia Milos Vasic/Nenad Bedik 6:34.52 3. U.S. Anders Weiss/Nareg Guregian 6:36.60