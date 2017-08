Olympics-Rowing-Men's double sculls repechage round results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing men's double sculls repechage round results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Britain Jonathan Walton/John Collins 6 minutes 19.60 seconds Q 2. Bulgaria Georgi Bozhilov/Kristian Vasilev 6:20.56 Q 3. Serbia Marko Marjanovic/Andrija Sljukic 6:20.62 Q 4. Cuba Eduardo Rubio/Adrian Oquendo 6:21.52 Qualified for Next Round 1. Britain Jonathan Walton/John Collins 6 minutes 19.60 seconds 2. Bulgaria Georgi Bozhilov/Kristian Vasilev 6:20.56 3. Serbia Marko Marjanovic/Andrija Sljukic 6:20.62