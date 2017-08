Olympics-Rowing-Men's lightweight four repechage round results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing men's lightweight four repechage round results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. France Franck Solforosi/Thomas Baroukh/Guillaume Raineau/Thibault Colard 6 minutes 1.18 seconds Q 2. Germany Jonathan Koch/Lars Wichert/Tobias Franzmann/Lucas Schaefer 6:03.29 Q 3. Czech Republic Jan Vetesnik/Ondrej Vetesnik/Jiri Kopac/Miroslav Vrastil Jr 6:04.30 Q 4. Canada Maxwell Lattimer/Brendan Hodge/Nicolas Pratt/Eric Woelfl 6:05.35 Qualified for Next Round 1. France Franck Solforosi/Thomas Baroukh/Guillaume Raineau/Thibault Colard 6 minutes 1.18 seconds 2. Germany Jonathan Koch/Lars Wichert/Tobias Franzmann/Lucas Schaefer 6:03.29 3. Czech Republic Jan Vetesnik/Ondrej Vetesnik/Jiri Kopac/Miroslav Vrastil Jr 6:04.30