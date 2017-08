Olympics-Rowing-Men's lightweight double sculls heats results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing men's lightweight double sculls heats results in Rio de Janeiro on Sunday. Heat 4 1. South Africa James Thompson/John Smith 6 minutes 23.10 seconds Q 2. Britain William Fletcher/Richard Chambers 6:25.62 Q 3. Switzerland Daniel Wiederkehr/Michael Schmid 6:29.95 4. China Sun Man/Wang Chunxin 6:30.83 5. Brazil Xavier Vela Maggi/Willian Karllos Giaretton 6:31.13 Heat 3 1. France Pierre Houin/Jeremie Azou 6:24.62 Q 2. Poland Artur Mikolajczewski/Milosz Jankowski 6:27.70 Q 3. Japan Hiroshi Nakano/Hideki Omoto 6:34.27 4. Cuba Raul Hernandez Hidalgo/Liosbel Hernandez 6:39.79 5. Angola Andre Matias/Jean-Luc Rasamoelina 6:58.93 Heat 2 1. Norway Kristoffer Brun/Are Strandli 6:24.81 Q 2. U.S. Joshua Konieczny/Andrew Campbell Jr. 6:26.56 Q 3. Chile Felipe Cardenas Morales/Bernardo Guerrero Diaz 6:38.95 4. Austria Bernhard Sieber/Paul Sieber 6:43.37 5. Hong Kong (Hong Kong, China) Chiu Hin Chun/Tang Chiu Mang 6:45.05 Heat 1 1. Ireland Gary O'Donovan/Paul O'Donovan 6:23.72 Q 2. Italy Andrea Micheletti/Marcello Miani 6:24.10 Q 3. Denmark Mads Rasmussen/Rasmus Quist 6:33.67 4. Germany Moritz Moos/Jason Osborne 6:40.48 5. Turkey Cem Yilmaz/Huseyin Kandemir 6:41.67 Qualified for Next Round 1. South Africa James Thompson/John Smith 6 minutes 23.10 seconds 2. Ireland Gary O'Donovan/Paul O'Donovan 6:23.72 3. France Pierre Houin/Jeremie Azou 6:24.62 4. Norway Kristoffer Brun/Are Strandli 6:24.81 5. Italy Andrea Micheletti/Marcello Miani 6:24.10 6. Britain William Fletcher/Richard Chambers 6:25.62 7. U.S. Joshua Konieczny/Andrew Campbell Jr. 6:26.56 8. Poland Artur Mikolajczewski/Milosz Jankowski 6:27.70