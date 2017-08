Olympics-Rowing-Men's single sculls quarterfinal results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic rowing men's single sculls quarterfinal results in Rio de Janeiro on Tuesday. Quarterfinal 4 1. Croatia Damir Martin 6 minutes 44.44 seconds Q 2. Britain Alan Campbell 6:49.41 Q 3. Poland Natan Wegrzycki-Szymczyk 6:53.52 Q 4. India Dattu Baban Bhokanal 6:59.89 5. Uruguay Jhonatan Esquivel 7:40.27 6. Iraq Mohammed Riyadh Jasim 8:29.76 Quarterfinal 3 1. Belgium Hannes Obreno 6:48.90 Q 2. Mexico Juan Carlos Cabrera 6:50.04 Q 3. Egypt Abdel Samir Elbana 6:50.82 Q 4. Hungary Bendeguz Petervari-Molnar 6:52.80 5. Algeria Sid Boudina 7:13.59 6. Paraguay Arturo Rivarola Trappe 7:17.12 Quarterfinal 2 1. New Zealand Mahe Drysdale 6:46.51 Q 2. Czech Republic Ondrej Synek 6:50.51 Q 3. Belarus Stanislau Shcharbachenia 6:55.19 Q 4. Argentina Brian Rosso 7:03.23 5. Lithuania Armandas Kelmelis 7:04.67 6. Peru Renzo Leon Garcia 7:30.91 Quarterfinal 1 1. Cuba Angel Rodriguez 6:51.89 Q 2. Australia Rhys Grant 6:55.14 Q 3. Norway Nils Hoff 6:57.94 Q 4. Indonesia Memo Memo 6:59.76 5. Korea Kim Dongyong 7:05.69 6. Uzbekistan Shakhboz Kholmurzaev 7:09.99 Qualified for Next Round 1. Croatia Damir Martin 6 minutes 44.44 seconds 2. New Zealand Mahe Drysdale 6:46.51 3. Belgium Hannes Obreno 6:48.90 4. Cuba Angel Rodriguez 6:51.89 5. Britain Alan Campbell 6:49.41 6. Mexico Juan Carlos Cabrera 6:50.04 7. Czech Republic Ondrej Synek 6:50.51 8. Australia Rhys Grant 6:55.14 9. Egypt Abdel Samir Elbana 6:50.82 10. Poland Natan Wegrzycki-Szymczyk 6:53.52 11. Belarus Stanislau Shcharbachenia 6:55.19 12. Norway Nils Hoff 6:57.94