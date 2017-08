Olympics-Rowing-Men's pair semifinal a/b results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic rowing men's pair semifinal a/b results in Rio de Janeiro on Tuesday. Semifinal 2 1. New Zealand Eric Murray/Hamish Bond 6 minutes 23.36 seconds Q 2. Britain Alan Sinclair/Stewart Innes 6:26.37 Q 3. South Africa Lawrence Brittain/Shaun Keeling 6:27.59 Q 4. Hungary Adrian Juhasz/Bela Simon Jr. 6:29.12 5. Serbia Milos Vasic/Nenad Bedik 6:31.00 6. Czech Republic Jakub Podrazil/Lukas Helesic 6:32.85 Semifinal 1 1. Italy Giovanni Abagnale/Marco Di Costanzo 6:24.96 Q 2. Australia Spencer Turrin/Alexander Lloyd 6:25.25 Q 3. France Germain Chardin/Dorian Mortelette 6:26.10 Q 4. Netherlands Roel Braas/Mitchel Steenman 6:26.94 5. U.S. Anders Weiss/Nareg Guregian 6:33.95 6. Romania Cristi-Ilie Pirghie/Alexandru Palamariu 6:48.17 Qualified for Next Round 1. New Zealand Eric Murray/Hamish Bond 6 minutes 23.36 seconds 2. Italy Giovanni Abagnale/Marco Di Costanzo 6:24.96 3. Australia Spencer Turrin/Alexander Lloyd 6:25.25 4. Britain Alan Sinclair/Stewart Innes 6:26.37 5. France Germain Chardin/Dorian Mortelette 6:26.10 6. South Africa Lawrence Brittain/Shaun Keeling 6:27.59