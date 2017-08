Olympics-Rowing-Men's double sculls semifinal a/b results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic rowing men's double sculls semifinal a/b results in Rio de Janeiro on Tuesday. Semifinal 2 1. Lithuania Mindaugas Griskonis/Saulius Ritter 6 minutes 14.61 seconds Q 2. Italy Francesco Fossi/Romano Battisti 6:15.24 Q 3. France Hugo Boucheron/Matthieu Androdias 6:16.15 Q 4. Germany Marcel Hacker/Stephan Krueger 6:18.32 5. Serbia Marko Marjanovic/Andrija Sljukic 6:27.66 6. Azerbaijan Aleksandar Aleksandrov/Boris Yotov 6:37.49 Semifinal 1 1. Croatia Martin Sinkovic/Valent Sinkovic 6:12.27 Q 2. Norway Kjetil Borch/Olaf Tufte 6:13.50 Q 3. Britain Jonathan Walton/John Collins 6:13.83 Q 4. New Zealand Robert Manson/Chris Harris 6:17.01 5. Australia David Watts/Chris Morgan 6:19.36 6. Bulgaria Georgi Bozhilov/Kristian Vasilev 6:47.00 Qualified for Next Round 1. Croatia Martin Sinkovic/Valent Sinkovic 6 minutes 12.27 seconds 2. Lithuania Mindaugas Griskonis/Saulius Ritter 6:14.61 3. Norway Kjetil Borch/Olaf Tufte 6:13.50 4. Italy Francesco Fossi/Romano Battisti 6:15.24 5. Britain Jonathan Walton/John Collins 6:13.83 6. France Hugo Boucheron/Matthieu Androdias 6:16.15