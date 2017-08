Olympics-Rowing-Men's four repechage round results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic rowing men's four repechage round results in Rio de Janeiro on Monday. 1. South Africa David Hunt/Jonathan Alain Smith/Vincent Anthony Breet/Jake Green 6 minutes 34.97 seconds Q 2. Belarus Vadzim Lialin/Dzianis Mihal/Mikalai Sharlap/Ihar Pashevich 6:36.50 Q 3. Russia Artem Kosov/Anton Zarutski/Vladislav Ryabcev/Nikita Morgachev 6:39.32 Q 4. Romania Vlad-Dragos Aicoboae/Constantin Adam/Marius-Vasile Cozmiuc/Toader-Andrei Gontaru 6:39.64 Qualified for Next Round 1. South Africa David Hunt/Jonathan Alain Smith/Vincent Anthony Breet/Jake Green 6 minutes 34.97 seconds 2. Belarus Vadzim Lialin/Dzianis Mihal/Mikalai Sharlap/Ihar Pashevich 6:36.50 3. Russia Artem Kosov/Anton Zarutski/Vladislav Ryabcev/Nikita Morgachev 6:39.32