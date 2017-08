Olympics-Rowing-Men's lightweight double sculls semifinal a/b results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing men's lightweight double sculls semifinal a/b results in Rio de Janeiro on Wednesday. Semifinal 2 1. South Africa James Thompson/John Smith 6 minutes 38.01 seconds Q 2. Norway Kristoffer Brun/Are Strandli 6:38.65 Q 3. Poland Artur Mikolajczewski/Milosz Jankowski 6:40.23 Q 4. Italy Andrea Micheletti/Marcello Miani 6:40.45 5. Denmark Mads Rasmussen/Rasmus Quist 6:45.05 6. Austria Bernhard Sieber/Paul Sieber 6:53.62 Semifinal 1 1. France Pierre Houin/Jeremie Azou 6:34.43 Q 2. U.S. Joshua Konieczny/Andrew Campbell Jr. 6:35.19 Q 3. Ireland Gary O'Donovan/Paul O'Donovan 6:35.70 Q 4. Britain William Fletcher/Richard Chambers 6:38.76 5. Germany Moritz Moos/Jason Osborne 6:59.28 6. China Sun Man/Wang Chunxin 7:01.49 Qualified for Next Round 1. France Pierre Houin/Jeremie Azou 6:34.43 2. South Africa James Thompson/John Smith 6:38.01 3. U.S. Joshua Konieczny/Andrew Campbell Jr. 6:35.19 4. Norway Kristoffer Brun/Are Strandli 6:38.65 5. Ireland Gary O'Donovan/Paul O'Donovan 6:35.70 6. Poland Artur Mikolajczewski/Milosz Jankowski 6:40.23