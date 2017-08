Olympics-Rowing-Men's eight repechage round results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing men's eight repechage round results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. U.S. Sam Dommer/Hans Struzyna/Alexander Karwoski/Glenn Ochal/Stephen Kasprzyk/Michael Di Santo/Robert Munn/Austin Hack/Samuel Ojserkis 5 minutes 51.13 seconds Q 2. Netherlands Dirk Uittenbogaard/Boaz Meylink/Kaj Hendriks/Boudewijn Roeell/Olivier Siegelaar/Tone Wieten/Mechiel Versluis/Robert Luecken/Peter Wiersum 5:52.95 Q 3. New Zealand Thomas Murray/Michael Brake/Shaun Kirkham/Alex Kennedy/Jonathan Wright/Isaac Grainger/Brook Robertson/Stephen Jones/Caleb Shepherd 5:56.94 Q 4. Poland Zbigniew Schodowski/Robert Fuchs/Krystian Aranowski/Mateusz Wilangowski/Mikolaj Burda/Michal Szpakowski/Marcin Brzezinski/Piotr Juszczak/Daniel Trojanowski 5:59.22 Q 5. Italy Mario Paonessa/Fabio Infimo/Matteo Stefanini/Pierpaolo Frattini/Emanuele Liuzzi/Simone Venier/Luca Agamennoni/Vincenzo Capelli/Enrico D'Aniello 6:05.12