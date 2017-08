Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing men's pair final a result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. New Zealand Eric Murray/Hamish Bond 6 minutes 59.71 seconds 2. South Africa Lawrence Brittain/Shaun Keeling 7:02.51 3. Italy Giovanni Abagnale/Marco Di Costanzo 7:04.52 4. Britain Alan Sinclair/Stewart Innes 7:07.99 5. France Germain Chardin/Dorian Mortelette 7:09.91 6. Australia Spencer Turrin/Alexander Lloyd 7:11.60