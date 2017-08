Olympics-Rowing-Men's lightweight four final a results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing men's lightweight four final a result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Switzerland Lucas Tramer/Simon Schuerch/Simon Niepmann/Mario Gyr 6 minutes 20.51 seconds 2. Denmark Jacob Barsoe/Jacob Larsen/Kasper Jorgensen/Morten Jorgensen 6:21.97 3. France Franck Solforosi/Thomas Baroukh/Guillaume Raineau/Thibault Colard 6:22.85 4. Italy Stefano Oppo/Martino Goretti/Livio La Padula/Pietro Willy Ruta 6:25.52 5. New Zealand James Lassche/Peter Taylor/Alistair Bond/James Hunter 6:28.14 6. Greece Panagiotis Magdanis/Stefanos Ntouskos/Ioannis Petrou/Spyridon Giannaros 6:36.47