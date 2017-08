Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing men's pair final b result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Czech Republic Jakub Podrazil/Lukas Helesic 7 minutes 0.04 seconds 2. Netherlands Roel Braas/Mitchel Steenman 7:01.88 3. Hungary Adrian Juhasz/Bela Simon Jr. 7:03.34 4. Serbia Milos Vasic/Nenad Bedik 7:04.71 5. U.S. Anders Weiss/Nareg Guregian 7:10.60 6. Romania Cristi-Ilie Pirghie/Alexandru Palamariu 7:13.68