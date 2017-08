Olympics-Rowing-Men's lightweight four final b results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing men's lightweight four final b result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Britain Chris Bartley/Mark Aldred/Jonathan Clegg/Peter Chambers 6 minutes 31.54 seconds 2. China Jin Wei/Zhao Jingbin/Yu Chenggang/Wang Tiexin 6:32.78 3. Germany Jonathan Koch/Lars Wichert/Tobias Franzmann/Lucas Schaefer 6:35.83 4. U.S. Robin Prendes/Anthony Fahden/Edward King/Tyler Nase 6:36.93 5. Netherlands Joris Pijs/Tim Heijbrock/Jort van Gennep/Bjorn van den Ende 6:37.28 6. Czech Republic Jan Vetesnik/Miroslav Vrastil Jr/Jiri Kopac/Ondrej Vetesnik 6:43.52