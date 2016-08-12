Olympics-Rowing-Men's single sculls semifinal a/b results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic rowing men's single sculls semifinal a/b results in Rio de Janeiro on Thursday. Semifinal 2 1. New Zealand Mahe Drysdale 7 minutes 3.70 seconds Q 2. Belarus Stanislau Shcharbachenia 7:06.69 Q 3. Belgium Hannes Obreno 7:06.76 Q 4. Britain Alan Campbell 7:09.54 5. Australia Rhys Grant 7:14.68 6. Poland Natan Wegrzycki-Szymczyk 7:15.61 Semifinal 1 1. Czech Republic Ondrej Synek 6:58.56 Q 2. Croatia Damir Martin 6:59.43 Q 3. Cuba Angel Rodriguez 7:02.65 Q 4. Mexico Juan Carlos Cabrera 7:03.68 5. Egypt Abdel Samir Elbana 7:13.55 6. Norway Nils Hoff 7:39.12