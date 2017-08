Aug 13 (Gracenote) - Olympic rowing men's single sculls final c result in Rio de Janeiro on Saturday. 1. India Dattu Baban Bhokanal 6 minutes 54.96 seconds 2. Hungary Bendeguz Petervari-Molnar 6:57.75 3. Argentina Brian Rosso 6:58.58 4. Indonesia Memo Memo 6:59.44 5. Korea Kim Dongyong 6:59.72 6. Uruguay Jhonatan Esquivel 7:13.65