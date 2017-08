Olympics-Rowing-Women's single sculls heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic rowing women's single sculls heats results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 6 1. New Zealand Emma Twigg 8 minutes 17.02 seconds Q 2. Belarus Ekaterina Karsten 8:21.21 Q 3. Bermuda Michelle Pearson 8:22.15 Q 4. Paraguay Gabriela Mosqueira 8:27.39 5. Trinidad & Tobago Felice Chow 8:31.83 Heat 5 1. Austria Magdalena Lobnig 8:26.83 Q 2. Czech Republic Mirka Topinkova Knapkova 8:28.90 Q 3. Nigeria Chierika Ukogu 8:35.34 Q 4. Algeria Amina Rouba 8:55.09 5. Togo Akossiwa Ayivon 9:56.43 Heat 4 1. China Duan Jingli 8:18.57 Q 2. Switzerland Jeannine Gmelin 8:28.10 Q 3. Singapore Saiyidah Aisyah Mohamed Rafa'ee 8:44.71 Q 4. Taiwan Huang Yi-Ting 8:51.74 5. Kazakhstan Svetlana Germanovich 9:34.15 Heat 3 1. Canada Carling Zeeman 8:41.12 Q 2. Ireland Sanita Puspure 9:11.45 Q 3. Egypt Nadia Negm 9:14.55 Q 4. Thailand Phuttharaksa Nikree 9:17.95 5. Peru Camila Valle Granados 9:30.60 Heat 2 1. U.S. Genevra Stone 8:29.67 Q 2. Denmark Fie Udby Erichsen 8:30.07 Q 3. Lithuania Lina Saltyte 8:35.92 Q 4. Iran Mahsa Javar 8:39.28 5. Argentina Lucia Palermo 8:47.01 6. Indonesia Dewi Yuliawati 9:36.10 Heat 1 1. Mexico Kenia Lechuga Alanis 8:11.44 Q 2. Zimbabwe Micheen Thornycroft 8:18.88 Q 3. Australia Kim Brennan 8:22.82 Q 4. Korea Kim Yeji 8:24.79 5. Sweden Anna Svennung 8:48.46 6. Bahamas Emily Morley 9:22.12 Qualified for Next Round 1. Mexico Kenia Lechuga Alanis 8 minutes 11.44 seconds 2. New Zealand Emma Twigg 8:17.02 3. China Duan Jingli 8:18.57 4. Austria Magdalena Lobnig 8:26.83 5. U.S. Genevra Stone 8:29.67 6. Canada Carling Zeeman 8:41.12 7. Zimbabwe Micheen Thornycroft 8:18.88 8. Belarus Ekaterina Karsten 8:21.21 9. Switzerland Jeannine Gmelin 8:28.10 10. Czech Republic Mirka Topinkova Knapkova 8:28.90 11. Denmark Fie Udby Erichsen 8:30.07 12. Ireland Sanita Puspure 9:11.45 13. Bermuda Michelle Pearson 8:22.15 14. Australia Kim Brennan 8:22.82 15. Nigeria Chierika Ukogu 8:35.34 16. Lithuania Lina Saltyte 8:35.92 17. Singapore Saiyidah Aisyah Mohamed Rafa'ee 8:44.71 18. Egypt Nadia Negm 9:14.55