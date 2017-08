Olympics-Rowing-Women's double sculls heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic rowing women's double sculls heats results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 3 1. New Zealand Eve MacFarlane/Zoe Stevenson 7 minutes 14.31 seconds Q 2. Australia Sally Kehoe/Genevieve Horton 7:17.34 Q 3. Greece Aikaterini Nikolaidou/Sofia Asoumanaki 7:20.64 Q 4. Czech Republic Kristyna Fleissnerova/Lenka Antosova 7:35.85 Heat 2 1. Poland Magdalena Fularczyk/Natalia Madaj 7:16.16 Q 2. China Lyu Yang/Zhu Weiwei 7:25.19 Q 3. Belarus Yulia Bichik/Tatsiana Kukhta 7:27.22 Q 4. U.S. Meghan O'Leary/Ellen Tomek 7:46.92 Heat 1 1. Lithuania Donata Vistartaite/Milda Valciukaite 7:04.82 Q 2. Britain Victoria Thornley/Katherine Grainger 7:05.32 Q 3. France Helene Lefebvre/Elodie Ravera-Scaramozzino 7:05.65 Q 4. Germany Marie-Catherine Arnold/Mareike Adams 7:13.49 5. Denmark Lisbet Jakobsen/Nina Hollensen 7:18.92 Qualified for Next Round 1. Lithuania Donata Vistartaite/Milda Valciukaite 7 minutes 4.82 seconds 2. New Zealand Eve MacFarlane/Zoe Stevenson 7:14.31 3. Poland Magdalena Fularczyk/Natalia Madaj 7:16.16 4. Britain Victoria Thornley/Katherine Grainger 7:05.32 5. Australia Sally Kehoe/Genevieve Horton 7:17.34 6. China Lyu Yang/Zhu Weiwei 7:25.19 7. France Helene Lefebvre/Elodie Ravera-Scaramozzino 7:05.65 8. Greece Aikaterini Nikolaidou/Sofia Asoumanaki 7:20.64 9. Belarus Yulia Bichik/Tatsiana Kukhta 7:27.22