Olympics-Rowing-Women's quadruple sculls heats results

Aug 6 (Gracenote) - Olympic rowing women's quadruple sculls heats results in Rio de Janeiro on Saturday. Heat 2 1. Germany Ann-Katrin Thiele/Carina Baer/Julia Lier/Lisa Schmidla 6 minutes 30.86 seconds Q 2. Poland Maria Springwald/Joanna Leszczynska/Agnieszka Kobus/Monika Ciaciuch 6:33.43 3. U.S. Grace Latz/Tracy Eisser/Megan Kalmoe/Adrienne Martelli 6:40.78 Heat 1 1. Ukraine Daryna Verkhogliad/Olena Buryak/Anastasiya Kozhenkova/Ievgeniia Nimchenko 6:35.48 Q 2. Australia Jessica Hall/Kerry Hore/Jennifer Cleary/Maddie Edmunds 6:37.43 3. Netherlands Chantal Achterberg/Nicole Beukers/Inge Janssen/Carline Bouw 6:38.58 4. China Zhang Ling/Jiang Yan/Wang Yuwei/Zhang Xinyue 6:40.21 Qualified for Next Round 1. Germany Ann-Katrin Thiele/Carina Baer/Julia Lier/Lisa Schmidla 6 minutes 30.86 seconds 2. Ukraine Daryna Verkhogliad/Olena Buryak/Anastasiya Kozhenkova/Ievgeniia Nimchenko 6:35.48