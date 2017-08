Olympics-Rowing-Women's eight heats results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing women's eight heats results in Rio de Janeiro on Monday. Heat 2 1. Britain Katie Greves/Melanie Wilson/Frances Houghton/Polly Swann/Jessica Eddie/Olivia Carnegie-Brown/Karen Bennett/Zoe Lee/Zoe De Toledo 6 minutes 9.52 seconds Q 2. New Zealand Kayla Pratt/Rebecca Scown/Ruby Tew/Kelsey Bevan/Grace Prendergast/Kerri Gowler/Genevieve Behrent/Emma Dyke/Francie Turner 6:12.05 3. Canada Cristy Nurse/Lisa Roman/Antje Von Seydlitz-Kurzbach/Christine Roper/Lauren Wilkinson/Susanne Grainger/Natalie Mastracci/Caileigh Filmer/Lesley Thompson-Willie 6:12.44 Heat 1 1. U.S. Emily Regan/Kerry Simmonds/Amanda Polk/Lauren Schmetterling/Tessa Gobbo/Meghan Musnicki/Ellie Logan/Amanda Elmore/Katelin Snyder 6:06.34 Q 2. Netherlands Wianka van Dorp/Claudia Belderbos/Lies Rustenburg/Jose van Veen/Elisabeth Hogerwerf/Sophie Souwer/Monica Lanz/Olivia van Rooijen/Ae-Ri Noort 6:14.36 3. Romania Roxana Cogianu/Ioana Strungaru/Mihaela Petrila/Iuliana Popa/Madalina Beres/Laura Oprea/Adelina Bogus/Andreea Boghian/Daniela Druncea 6:16.24 4. Australia Fiona Albert/Jess Morrison/Alexandra Hagan/Meaghan Volker/Molly Goodman/Olympia Aldersey/Lucy Stephan/Charlotte Sutherland/Sarah Banting 6:22.68 Qualified for Next Round 1. U.S. Emily Regan/Kerry Simmonds/Amanda Polk/Lauren Schmetterling/Tessa Gobbo/Meghan Musnicki/Ellie Logan/Amanda Elmore/Katelin Snyder 6 minutes 6.34 seconds 2. Britain Katie Greves/Melanie Wilson/Frances Houghton/Polly Swann/Jessica Eddie/Olivia Carnegie-Brown/Karen Bennett/Zoe Lee/Zoe De Toledo 6:09.52