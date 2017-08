Olympics-Rowing-Women's single sculls repechage round results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing women's single sculls repechage round results in Rio de Janeiro on Sunday. Heat 3 1. Sweden Anna Svennung 7 minutes 46.35 seconds Q 2. Paraguay Gabriela Mosqueira 7:59.32 Q 3. Kazakhstan Svetlana Germanovich 8:00.42 4. Thailand Phuttharaksa Nikree 8:07.92 5. Indonesia Dewi Yuliawati 8:14.81 Heat 2 1. Korea Kim Yeji 7:59.59 Q 2. Argentina Lucia Palermo 8:00.59 Q 3. Taiwan Huang Yi-Ting 8:01.27 4. Togo Akossiwa Ayivon 9:04.76 Heat 1 1. Algeria Amina Rouba 8:04.21 Q 2. Trinidad & Tobago Felice Chow 8:04.91 Q 3. Iran Mahsa Javar 8:06.57 4. Bahamas Emily Morley 8:22.77 5. Peru Camila Valle Granados 8:32.66 Qualified for Next Round 1. Sweden Anna Svennung 7 minutes 46.35 seconds 2. Korea Kim Yeji 7:59.59 3. Algeria Amina Rouba 8:04.21 4. Paraguay Gabriela Mosqueira 7:59.32 5. Argentina Lucia Palermo 8:00.59 6. Trinidad & Tobago Felice Chow 8:04.91