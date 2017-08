Olympics-Rowing-Women's double sculls repechage round results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing women's double sculls repechage round results in Rio de Janeiro on Sunday. 1. Germany Marie-Catherine Arnold/Mareike Adams 7 minutes 0.54 seconds Q 2. U.S. Meghan O'Leary/Ellen Tomek 7:00.60 Q 3. Czech Republic Kristyna Fleissnerova/Lenka Antosova 7:03.68 Q 4. Denmark Lisbet Jakobsen/Nina Hollensen 7:04.35 Qualified for Next Round 1. Germany Marie-Catherine Arnold/Mareike Adams 7 minutes 0.54 seconds 2. U.S. Meghan O'Leary/Ellen Tomek 7:00.60 3. Czech Republic Kristyna Fleissnerova/Lenka Antosova 7:03.68