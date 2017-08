Olympics-Rowing-Women's pair heats results

Aug 8 (Gracenote) - Olympic rowing women's pair heats results in Rio de Janeiro on Sunday. Heat 3 1. U.S. Felice Mueller/Grace Luczak 7 minutes 5.14 seconds Q 2. Spain Anna Boada/Aina Cid 7:12.00 Q 3. Poland Anna Wierzbowska/Maria Wierzbowska 7:12.82 Q 4. Italy Alessandra Patelli/Sara Bertolasi 7:13.06 5. Romania Madalina Beres/Laura Oprea 7:18.16 Heat 2 1. New Zealand Genevieve Behrent/Rebecca Scown 7:09.23 Q 2. South Africa Lee-Ann Persse/Kate Christowitz 7:11.29 Q 3. China Zhang Min/Miao Tian 7:15.66 Q 4. France Noemie Kober/Marie Le Nepvou 7:26.28 5. Belarus Alena Furman/Ina Nikulina 7:35.23 Heat 1 1. Britain Helen Glover/Heather Stanning 7:05.05 Q 2. Denmark Hedvig Rasmussen/Anne Andersen 7:05.28 Q 3. Germany Kerstin Hartmann/Kathrin Marchand 7:17.98 Q 4. Canada Jennifer Martins/Nicole Hare 7:22.99 5. Netherlands Karien Robbers/Aletta Jorritsma 7:23.10 Qualified for Next Round 1. Britain Helen Glover/Heather Stanning 7 minutes 5.05 seconds 2. U.S. Felice Mueller/Grace Luczak 7:05.14 3. New Zealand Genevieve Behrent/Rebecca Scown 7:09.23 4. Denmark Hedvig Rasmussen/Anne Andersen 7:05.28 5. South Africa Lee-Ann Persse/Kate Christowitz 7:11.29 6. Spain Anna Boada/Aina Cid 7:12.00 7. Poland Anna Wierzbowska/Maria Wierzbowska 7:12.82 8. China Zhang Min/Miao Tian 7:15.66 9. Germany Kerstin Hartmann/Kathrin Marchand 7:17.98