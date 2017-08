Olympics-Rowing-Women's single sculls quarterfinal results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic rowing women's single sculls quarterfinal results in Rio de Janeiro on Tuesday. Quarterfinal 4 1. Australia Kim Brennan 7 minutes 26.86 seconds Q 2. China Duan Jingli 7:27.88 Q 3. Belarus Ekaterina Karsten 7:28.03 Q 4. Ireland Sanita Puspure 7:28.68 5. Lithuania Lina Saltyte 7:38.39 6. Argentina Lucia Palermo 7:56.61 Quarterfinal 3 1. Denmark Fie Udby Erichsen 7:33.24 Q 2. Canada Carling Zeeman 7:34.00 Q 3. Bermuda Michelle Pearson 7:34.00 Q 4. Zimbabwe Micheen Thornycroft 7:34.38 5. Nigeria Chierika Ukogu 7:54.00 6. Algeria Amina Rouba 8:21.00 Quarterfinal 2 1. U.S. Genevra Stone 7:27.04 Q 2. Switzerland Jeannine Gmelin 7:29.66 Q 3. Austria Magdalena Lobnig 7:35.37 Q 4. Sweden Anna Svennung 7:38.07 5. Trinidad & Tobago Felice Chow 8:02.53 6. Egypt Nadia Negm 8:25.75 Quarterfinal 1 1. New Zealand Emma Twigg 7:31.79 Q 2. Czech Republic Mirka Topinkova Knapkova 7:37.04 Q 3. Mexico Kenia Lechuga Alanis 7:44.11 Q 4. Korea Kim Yeji 7:51.80 5. Paraguay Gabriela Mosqueira 7:54.49 6. Singapore Saiyidah Aisyah Mohamed Rafa'ee 7:56.00 Qualified for Next Round 1. Australia Kim Brennan 7 minutes 26.86 seconds 2. U.S. Genevra Stone 7:27.04 3. New Zealand Emma Twigg 7:31.79 4. Denmark Fie Udby Erichsen 7:33.24 5. China Duan Jingli 7:27.88 6. Switzerland Jeannine Gmelin 7:29.66 7. Zimbabwe Micheen Thornycroft 7:34.00 8. Czech Republic Mirka Topinkova Knapkova 7:37.04 9. Belarus Ekaterina Karsten 7:28.03 10. Canada Carling Zeeman 7:34.00 11. Austria Magdalena Lobnig 7:35.37 12. Mexico Kenia Lechuga Alanis 7:44.11