Olympics-Rowing-Women's pair repechage round results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic rowing women's pair repechage round results in Rio de Janeiro on Monday. 1. Romania Madalina Beres/Laura Oprea 7 minutes 55.25 seconds Q 2. Italy Alessandra Patelli/Sara Bertolasi 7:58.89 Q 3. France Noemie Kober/Marie Le Nepvou 7:59.44 Q 4. Canada Jennifer Martins/Nicole Hare 8:01.09 5. Netherlands Karien Robbers/Aletta Jorritsma 8:03.07 6. Belarus Alena Furman/Ina Nikulina 8:07.16 Qualified for Next Round 1. Romania Madalina Beres/Laura Oprea 7 minutes 55.25 seconds 2. Italy Alessandra Patelli/Sara Bertolasi 7:58.89 3. France Noemie Kober/Marie Le Nepvou 7:59.44