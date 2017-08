Olympics-Rowing-Women's lightweight double sculls repechage round results

Aug 9 (Gracenote) - Olympic rowing women's lightweight double sculls repechage round results in Rio de Janeiro on Monday. Heat 2 1. Romania Ionela Lehaci/Gianina Elena Beleaga 8 minutes 0.47 seconds Q 2. Germany Fini Sturm/Marie-Louise Draeger 8:02.28 Q 3. Italy Laura Milani/Valentina Rodini 8:03.03 4. Vietnam Huyen Ta Thanh/Thi Ly Ho 8:19.79 5. Cuba Yislena Hernandez/Licet Hernandez Licea 8:22.05 6. Tunisia Khadija Krimi/Nour El Houda Ettaeib 8:33.49 Heat 1 1. U.S. Devery Karz/Kathleen Bertko 7:58.90 Q 2. Japan Ayami Oishi/Chiaki Tomita 8:00.50 Q 3. Britain Charlotte Taylor/Katherine Copeland 8:05.70 4. Chile Josefa Vila Betancurt/Melita Abraham 8:11.97 5. Brazil Vanessa Cozzi/Fernanda Leal Ferreira 8:15.53 6. Hong Kong (Hong Kong, China) Lee Yuen Yin/Lee Ka Man 8:20.96 Qualified for Next Round 1. U.S. Devery Karz/Kathleen Bertko 7 minutes 58.90 seconds 2. Romania Ionela Lehaci/Gianina Elena Beleaga 8:00.47 3. Japan Ayami Oishi/Chiaki Tomita 8:00.50 4. Germany Fini Sturm/Marie-Louise Draeger 8:02.28