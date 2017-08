Olympics-Rowing-Women's lightweight double sculls semifinal a/b results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing women's lightweight double sculls semifinal a/b results in Rio de Janeiro on Wednesday. Semifinal 2 1. Netherlands Ilse Paulis/Maaike Head 7 minutes 13.93 seconds Q 2. Canada Lindsay Jennerich/Patricia Obee 7:16.35 Q 3. Ireland Claire Lambe/Sinead Lynch 7:18.24 Q 4. Denmark Anne Thomsen/Juliane Elander Rasmussen 7:20.29 5. U.S. Devery Karz/Kathleen Bertko 7:22.78 6. Germany Fini Sturm/Marie-Louise Draeger 7:33.21 Semifinal 1 1. South Africa Kirsten McCann/Ursula Grobler 7:19.09 Q 2. New Zealand Sophie Mackenzie/Julia Edward 7:19.27 Q 3. China Huang Wenyi/Pan Feihong 7:20.94 Q 4. Romania Ionela Lehaci/Gianina Elena Beleaga 7:21.38 5. Poland Weronika Deresz/Martyna Mikolajczak 7:22.06 6. Japan Ayami Oishi/Chiaki Tomita 7:46.41 Qualified for Next Round 1. Netherlands Ilse Paulis/Maaike Head 7 minutes 13.93 seconds 2. South Africa Kirsten McCann/Ursula Grobler 7:19.09 3. Canada Lindsay Jennerich/Patricia Obee 7:16.35 4. New Zealand Sophie Mackenzie/Julia Edward 7:19.27 5. Ireland Claire Lambe/Sinead Lynch 7:18.24 6. China Huang Wenyi/Pan Feihong 7:20.94