Olympics-Rowing-Women's eight repechage round results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing women's eight repechage round results in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Canada Cristy Nurse/Lisa Roman/Antje Von Seydlitz-Kurzbach/Christine Roper/Lauren Wilkinson/Susanne Grainger/Natalie Mastracci/Caileigh Filmer/Lesley Thompson-Willie 6 minutes 28.07 seconds Q 2. Romania Roxana Cogianu/Ioana Strungaru/Mihaela Petrila/Iuliana Popa/Madalina Beres/Laura Oprea/Adelina Bogus/Andreea Boghian/Daniela Druncea 6:32.63 Q 3. New Zealand Kayla Pratt/Rebecca Scown/Ruby Tew/Kelsey Bevan/Grace Prendergast/Kerri Gowler/Genevieve Behrent/Emma Dyke/Francie Turner 6:34.90 Q 4. Netherlands Wianka van Dorp/Claudia Belderbos/Lies Rustenburg/Jose van Veen/Elisabeth Hogerwerf/Sophie Souwer/Monica Lanz/Olivia van Rooijen/Ae-Ri Noort 6:35.96 Q 5. Australia Fiona Albert/Jess Morrison/Alexandra Hagan/Meaghan Volker/Molly Goodman/Olympia Aldersey/Lucy Stephan/Charlotte Sutherland/Sarah Banting 6:40.45