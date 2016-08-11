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a year ago
Olympics-Rowing-Women's quadruple sculls final a results
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#Olympics News
August 11, 2016 / 1:36 PM / a year ago

Olympics-Rowing-Women's quadruple sculls final a results

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing women's quadruple sculls final a result in Rio de Janeiro on Wednesday. 
1.  Germany
Ann-Katrin Thiele/Carina Baer/Julia Lier/Lisa Schmidla                    6 minutes 49.39 seconds 
2.  Netherlands
Chantal Achterberg/Nicole Beukers/Inge Janssen/Carline Bouw           6:50.33                 
3.  Poland
Maria Springwald/Joanna Leszczynska/Agnieszka Kobus/Monika Ciaciuch        6:50.86                 
4.  Ukraine
Daryna Verkhogliad/Olena Buryak/Anastasiya Kozhenkova/Ievgeniia Nimchenko 6:56.09                 
5.  U.S.
Grace Latz/Tracy Eisser/Megan Kalmoe/Adrienne Martelli                       6:57.67                 
6.  China
Zhang Ling/Jiang Yan/Wang Yuwei/Zhang Xinyue                                6:59.45

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