Olympics-Rowing-Women's quadruple sculls final a results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing women's quadruple sculls final a result in Rio de Janeiro on Wednesday. 1. Germany Ann-Katrin Thiele/Carina Baer/Julia Lier/Lisa Schmidla 6 minutes 49.39 seconds 2. Netherlands Chantal Achterberg/Nicole Beukers/Inge Janssen/Carline Bouw 6:50.33 3. Poland Maria Springwald/Joanna Leszczynska/Agnieszka Kobus/Monika Ciaciuch 6:50.86 4. Ukraine Daryna Verkhogliad/Olena Buryak/Anastasiya Kozhenkova/Ievgeniia Nimchenko 6:56.09 5. U.S. Grace Latz/Tracy Eisser/Megan Kalmoe/Adrienne Martelli 6:57.67 6. China Zhang Ling/Jiang Yan/Wang Yuwei/Zhang Xinyue 6:59.45