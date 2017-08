Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing women's double sculls final a result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Poland Magdalena Fularczyk/Natalia Madaj 7 minutes 40.10 seconds 2. Britain Victoria Thornley/Katherine Grainger 7:41.05 3. Lithuania Donata Vistartaite/Milda Valciukaite 7:43.76 4. Greece Aikaterini Nikolaidou/Sofia Asoumanaki 7:48.62 5. France Helene Lefebvre/Elodie Ravera-Scaramozzino 7:52.03 6. U.S. Meghan O'Leary/Ellen Tomek 8:06.18