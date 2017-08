Aug 11 (Gracenote) - Olympic rowing women's double sculls final b result in Rio de Janeiro on Thursday. 1. Germany Marie-Catherine Arnold/Mareike Adams 7 minutes 39.82 seconds 2. Belarus Yulia Bichik/Tatsiana Kukhta 7:40.48 3. Australia Sally Kehoe/Genevieve Horton 7:42.30 4. Czech Republic Kristyna Fleissnerova/Lenka Antosova 7:43.77 5. China Lyu Yang/Zhu Weiwei 7:45.68 6. New Zealand Eve MacFarlane/Zoe Stevenson 7:50.74