Olympics-Rowing-Women's single sculls semifinal a/b results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic rowing women's single sculls semifinal a/b results in Rio de Janeiro on Thursday. Semifinal 2 1. China Duan Jingli 7 minutes 43.97 seconds Q 2. U.S. Genevra Stone 7:44.56 Q 3. Austria Magdalena Lobnig 7:45.48 Q 4. Czech Republic Mirka Topinkova Knapkova 7:47.53 5. Belarus Ekaterina Karsten 7:48.89 6. Denmark Fie Udby Erichsen 8:08.65 Semifinal 1 1. Australia Kim Brennan 7:47.88 Q 2. New Zealand Emma Twigg 7:48.20 Q 3. Switzerland Jeannine Gmelin 7:49.83 Q 4. Canada Carling Zeeman 7:54.07 5. Zimbabwe Micheen Thornycroft 8:00.53 6. Mexico Kenia Lechuga Alanis 8:14.76 Qualified for Next Round 1. China Duan Jingli 7 minutes 43.97 seconds 2. Australia Kim Brennan 7:47.88 3. U.S. Genevra Stone 7:44.56 4. New Zealand Emma Twigg 7:48.20 5. Austria Magdalena Lobnig 7:45.48 6. Switzerland Jeannine Gmelin 7:49.83