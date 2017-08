Aug 12 (Gracenote) - Olympic rowing women's pair final a result in Rio de Janeiro on Friday. 1. Britain Helen Glover/Heather Stanning 7 minutes 18.29 seconds 2. New Zealand Genevieve Behrent/Rebecca Scown 7:19.53 3. Denmark Hedvig Rasmussen/Anne Andersen 7:20.71 4. U.S. Felice Mueller/Grace Luczak 7:24.77 5. South Africa Lee-Ann Persse/Kate Christowitz 7:28.50 6. Spain Anna Boada/Aina Cid 7:35.22