Aug 9 (Gracenote) - Olympic men's rugby sevens Pool C results in Rio de Janeiro on Tuesday. New Zealand 28 Kenya 5 Great Britain 21 Japan 19 New Zealand 12 Japan 14 Great Britain 31 Kenya 7 STANDINGS P W D L F A Pts 1. Great Britain 2 2 0 0 52 26 6 2. New Zealand 2 1 0 1 40 19 4 3. Japan 2 1 0 1 33 33 4 4. Kenya 2 0 0 2 12 59 2 WEDNESDAY, AUGUST 10 FIXTURES (GMT) Kenya v Japan (1500) New Zealand v Great Britain (1530)