Olympics-Sailing-Men's 470 race 8 results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic sailing men's 470 race 8 result in Rio de Janeiro on Sunday. Results 470 Men Opening Series Race 8 1. Stuart McNay/Dave Hughes (U.S.) 1 points 2. Panagiotis Mantis/Pavlos Kagialis (Greece) 2 3. Pavel Sozykin/Denis Gribanov (Russia) 3 4. Luke Patience/Chris Grube (Britain) 4 5. Anton Dahlberg/Fredrik Bergstrom (Sweden) 5 6. Ferdinand Gerz/Oliver Szymanski (Germany) 6 7. Mathew Belcher/William Ryan (Australia) 7 8. Sime Fantela/Igor Marenic (Croatia) 8 9. Sofian Bouvet/Jeremie Mion (France) 9 10. Joonas Lindgren/Niklas Lindgren (Finland) 10 Standings Men 470 1. Sime Fantela/Igor Marenic (Croatia) 18 2. Mathew Belcher/William Ryan (Australia) 32 3. Panagiotis Mantis/Pavlos Kagialis (Greece) 34 4. Stuart McNay/Dave Hughes (U.S.) 43 5. Sofian Bouvet/Jeremie Mion (France) 45 6. Anton Dahlberg/Fredrik Bergstrom (Sweden) 50 7. Matthias Schmid/Florian Reichstadter (Austria) 56 8. Luke Patience/Chris Grube (Britain) 62 9. Paul Snow-Hansen/Daniel Willcox (New Zealand) 67 10. Yannick Brauchli/Romuald Hausser (Switzerland) 69