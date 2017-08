Olympics-Sailing-Men's 49er race 2 results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic sailing men's 49er race 2 result in Rio de Janeiro on Friday. Results 49er Men Opening Series Race 2 1. Peter Burling/Blair Tuke (New Zealand) 1 points 2. Ryan Seaton/Matt McGovern (Ireland) 2 3. Erik Heil/Thomas Plossel (Germany) 3 4. Jorge Lima/Jose Costa (Portugal) 4 5. Diego Botin/Iago Lopez (Spain) 5 6. Nico Delle-Karth/Niko Resch (Austria) 6 7. Yago Lange/Klaus Lange (Argentina) 7 8. Nathan Outteridge/Iain Jensen (Australia) 8 9. Jonas Warrer/Christian Peter Lubeck (Denmark) 9 10. Dylan Fletcher/Alain Sign (Britain) 10 Standings Men 49er 1. Peter Burling/Blair Tuke (New Zealand) 2 2. Jorge Lima/Jose Costa (Portugal) 8 3. Erik Heil/Thomas Plossel (Germany) 9 4. Lukasz Przybytek/Pawel Kolodzinski (Poland) 15 5. Ryan Seaton/Matt McGovern (Ireland) 16 6. Jonas Warrer/Christian Peter Lubeck (Denmark) 17 7. Yukio Makino/Kenji Takahashi (Japan) 18 8. Yago Lange/Klaus Lange (Argentina) 18 9. Diego Botin/Iago Lopez (Spain) 21 10. Sebastien Schneiter/Lucien Cujean (Switzerland) 21