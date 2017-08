Olympics-Sailing-Men's 49er race 8 results

Aug 15 (Gracenote) - Olympic sailing men's 49er race 8 result in Rio de Janeiro on Monday. Results 49er Men Opening Series Race 8 1. Julien D'Ortoli/Noe Delpech (France) 1 points 2. Yago Lange/Klaus Lange (Argentina) 2 3. Peter Burling/Blair Tuke (New Zealand) 3 4. Erik Heil/Thomas Plossel (Germany) 4 5. Nathan Outteridge/Iain Jensen (Australia) 5 6. Dylan Fletcher/Alain Sign (Britain) 6 7. Ryan Seaton/Matt McGovern (Ireland) 7 8. Yannick Lefebvre/Tom Pelsmaekers (Belgium) 8 9. Ruggero Tita/Pietro Zucchetti (Italy) 9 10. Sebastien Schneiter/Lucien Cujean (Switzerland) 10 Standings Men 49er 1. Peter Burling/Blair Tuke (New Zealand) 20 2. Erik Heil/Thomas Plossel (Germany) 34 3. Nathan Outteridge/Iain Jensen (Australia) 46 4. Julien D'Ortoli/Noe Delpech (France) 53 5. Ryan Seaton/Matt McGovern (Ireland) 54 6. Jonas Warrer/Christian Peter Lubeck (Denmark) 57 7. Lukasz Przybytek/Pawel Kolodzinski (Poland) 58 8. Dylan Fletcher/Alain Sign (Britain) 61 9. Yago Lange/Klaus Lange (Argentina) 62 10. Yukio Makino/Kenji Takahashi (Japan) 65