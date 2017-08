UPDATE 1-Olympics-Sailing-Mixed's nacra 17 race 6 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic sailing mixed's nacra 17 race 6 result in Rio de Janeiro on Thursday. Results Nacra 17 Mixed Opening Series Race 6 1. Nicole van der Velden/Thijs Visser (Aruba) 1 points 2. Gemma Jones/Jason Saunders (New Zealand) 2 3. Ben Saxton/Nicola Groves (Britain) 3 4. Bora Gulari/Louisa Chafee (U.S.) 4 5. Jason Waterhouse/Lisa Darmanin (Australia) 5 6. Santiago Lange/Cecilia Carranza (Argentina) 6 7. Vittorio Bissaro/Silvia Sicouri (Italy) 7 8. Thomas Zajac/Tanja Frank (Austria) 8 9. Luke Ramsay/Nikola Girke (Canada) 9 10. Fernando Echavarri/Tara Pacheco (Spain) 10 Standings Mixed Nacra 17 1. Jason Waterhouse/Lisa Darmanin (Australia) 17 2. Ben Saxton/Nicola Groves (Britain) 17 3. Vittorio Bissaro/Silvia Sicouri (Italy) 26 4. Gemma Jones/Jason Saunders (New Zealand) 27 5. Santiago Lange/Cecilia Carranza (Argentina) 33 6. Thomas Zajac/Tanja Frank (Austria) 38 7. Matias Buhler/Nathalie Brugger (Switzerland) 42 8. Samuel Albrecht/Isabel Swan (Brazil) 45 9. Nicole van der Velden/Thijs Visser (Aruba) 46 10. Luke Ramsay/Nikola Girke (Canada) 46