Olympics-Sailing-Women's 470 race 8 results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 8 result in Rio de Janeiro on Sunday. Results 470 Women Opening Series Race 8 1. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 1 points 2. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 2 3. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 3 4. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 4 5. Gil Cohen/Nina Amir (Israel) 5 6. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 6 7. Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan (Brazil) 7 8. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 8 9. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 9 10. Alisa Kirilyuk/Liudmila Dmitrieva (Russia) 10 Standings Women 470 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 23 2. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 33 3. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 39 4. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 40 5. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 43 6. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 43 7. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 44 8. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 49 9. Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan (Brazil) 51 10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 69