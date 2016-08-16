Olympics-Sailing-Women's 470 race 9 results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 9 result in Rio de Janeiro on Monday. Results 470 Women Opening Series Race 9 1. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 1 points 2. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 2 3. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 3 4. Huang Lizhu/Wang Xiaoli (China) 4 5. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 5 6. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 6 7. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 7 8. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 8 9. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 9 10. Annika Bochmann/Marlene Steinherr (Germany) 10 Standings Women 470 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 25 2. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 42 3. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 44 4. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 44 5. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 50 6. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 50 7. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 52 8. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 53 9. Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan (Brazil) 66 10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 85