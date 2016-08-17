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a year ago
UPDATE 2-Olympics-Sailing-Women's 470 race 10 results
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#Olympics News
August 16, 2016 / 7:55 PM / a year ago

UPDATE 2-Olympics-Sailing-Women's 470 race 10 results

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 16 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 10 result in Rio de Janeiro on Monday. 
Results 470 Women Opening Series Race 10 
1.  Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan)                          1 points 
2.  Camille Lecointre/Helene Defrance (France)                2        
3.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)                       3        
4.  Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand)                        4        
5.  Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)       5        
6.  Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia)                     6        
7.  Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 7        
8.  Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland)  8        
9.  Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.)                       9        
10. Barbara Cornudella/Sara Lopez (Spain)                     10       
Standings Women 470
1.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)                       28 
2.  Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand)                        48 
3.  Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.)                       49 
4.  Camille Lecointre/Helene Defrance (France)                50 
5.  Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan)                          52 
6.  Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 59 
7.  Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia)                     65 
8.  Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)       68 
9.  Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria)                        74 
10. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland)  96

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