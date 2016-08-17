UPDATE 2-Olympics-Sailing-Women's 470 race 10 results

Aug 16 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 10 result in Rio de Janeiro on Monday. Results 470 Women Opening Series Race 10 1. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 1 points 2. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 2 3. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 3 4. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 4 5. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 5 6. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 6 7. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 7 8. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 8 9. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 9 10. Barbara Cornudella/Sara Lopez (Spain) 10 Standings Women 470 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 28 2. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 48 3. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 49 4. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 50 5. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 52 6. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 59 7. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 65 8. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) 68 9. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 74 10. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 96