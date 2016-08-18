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Olympics-Sailing-Women's 470 medal race results
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#Olympics News
August 18, 2016 / 4:45 PM / a year ago

Olympics-Sailing-Women's 470 medal race results

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 18 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 medal race result in Rio de Janeiro on Wednesday. 
Results 470 Women Medal Race 
1.  Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia)                     2 points 
2.  Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 4        
3.  Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand)                        6        
4.  Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)       8        
5.  Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland)  10       
6.  Camille Lecointre/Helene Defrance (France)                12       
7.  Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan)                          14       
8.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)                       16       
9.  Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria)                        18       
10. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.)                       20       
Standings Women 470
1.  Hannah Mills/Saskia Clark (Britain)                       44 points 
2.  Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand)                        54        
3.  Camille Lecointre/Helene Defrance (France)                62        
4.  Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 63        
5.  Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan)                          66        
6.  Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia)                     67        
7.  Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.)                       69        
8.  Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil)       76        
9.  Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria)                        92        
10. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland)  106

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