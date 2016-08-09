FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
a year ago
Olympics-Sailing-Women's laser radial race 3 results
#HurricaneHarvey
#Energy&Environment
#Trump
#SpecialReport
#NorthKorea
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Bloomberg charity scrutinized by India for anti-tobacco funding, lobbying
Smoking in India
Bloomberg charity scrutinized by India for anti-tobacco funding, lobbying
Harvey threatens more U.S. oil refineries
Energy and Environment
Harvey threatens more U.S. oil refineries
Uber to end post-trip rider tracking
Technology
Uber to end post-trip rider tracking
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Olympics News
August 9, 2016 / 5:45 PM / a year ago

Olympics-Sailing-Women's laser radial race 3 results

Reuters Staff

3 Min Read

Aug 9 (Gracenote) - Olympic sailing women's laser radial race 3 result in Rio de Janeiro on Tuesday. 
Results Laser Radial Women Opening Series Race 3 
1.  Maria Erdi (Hungary)                        1 points 
2.  Evi Van Acker (Belgium)                     2        
3.  Xu Lijia (China)                            3        
4.  Annalise Murphy (Ireland)                   4        
5.  Anne-Marie Rindom (Denmark)                 5        
6.  Tatiana Drozdovskaya (Belarus)              6        
7.  Nazli Cagla Doenertas (Turkey)              7        
8.  Josefin Olsson (Sweden)                     8        
9.  Gintare Scheidt (Lithuania)                 9        
10. Paige Railey (U.S.)                         10       
11. Veronika Kozelska Fenclova (Czech Republic) 11       
12. Tina Mihelic (Croatia)                      12       
13. Alison Young (Britain)                      13       
14. Tiril Bue (Norway)                          14       
15. Marit Bouwmeester (Netherlands)             15       
16. Brenda Bowskill (Canada)                    16       
17. Ashley Stoddart (Australia)                 17       
18. Philipine van Aanholt (Aruba)               18       
19. Manami Doi (Japan)                          19       
20. Lucia Falasca (Argentina)                   20       
Standings Women Laser Radial
1.  Evi Van Acker (Belgium)                     4  
2.  Annalise Murphy (Ireland)                   5  
3.  Xu Lijia (China)                            6  
4.  Gintare Scheidt (Lithuania)                 10 
5.  Marit Bouwmeester (Netherlands)             10 
6.  Anne-Marie Rindom (Denmark)                 10 
7.  Paige Railey (U.S.)                         12 
8.  Josefin Olsson (Sweden)                     13 
9.  Ashley Stoddart (Australia)                 14 
10. Tina Mihelic (Croatia)                      15 
11. Tatiana Drozdovskaya (Belarus)              16 
12. Veronika Kozelska Fenclova (Czech Republic) 18 
13. Lucia Falasca (Argentina)                   18 
14. Tuula Tenkanen (Finland)                    20 
15. Maria Erdi (Hungary)                        21 
16. Nazli Cagla Doenertas (Turkey)              23 
17. Brenda Bowskill (Canada)                    25 
18. Alison Young (Britain)                      26 
19. Tiril Bue (Norway)                          32 
20. Manami Doi (Japan)                          33

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.