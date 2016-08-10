Olympics-Sailing-Women's 470 race 1 results

Aug 10 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 1 result in Rio de Janeiro on Wednesday. Results 470 Women Opening Series Race 1 1. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 1 points 2. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 2 3. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 3 4. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 4 5. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 5 6. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 6 7. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 7 8. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 8 9. Linda Fahrni/Maja Siegenthaler (Switzerland) 9 10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 10 Standings Women 470