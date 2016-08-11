Olympics-Sailing-Women's 470 race 3 results

Aug 11 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 3 result in Rio de Janeiro on Thursday. Results 470 Women Opening Series Race 3 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 1 points 2. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 2 3. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 3 4. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 4 5. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 5 6. Alisa Kirilyuk/Liudmila Dmitrieva (Russia) 6 7. Barbara Cornudella/Sara Lopez (Spain) 7 8. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 8 9. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 9 10. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 10 Standings Women 470 1. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 4 2. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 5 3. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 5 4. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 7 5. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 8 6. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 10 7. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 10 8. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 10 9. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 15 10. Carrie Smith/Jaime Ryan (Australia) 19