Olympics-Sailing-Women's 49er fx race 2 results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic sailing women's 49er fx race 2 result in Rio de Janeiro on Friday. Results 49er FX Women Opening Series Race 2 1. Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil) 1 points 2. Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen (Denmark) 2 3. Andrea Brewster/Saskia Tidey (Ireland) 3 4. Erin Rafuse/Dannie Boyd (Canada) 4 5. Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand) 5 6. Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden) 6 7. Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy) 7 8. Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Germany) 8 9. Sarah Steyaert/Aude Compan (France) 9 10. Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Netherlands) 10 Standings Women 49er FX 1. Erin Rafuse/Dannie Boyd (Canada) 9 2. Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil) 10 3. Sarah Steyaert/Aude Compan (France) 10 4. Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy) 10 5. Andrea Brewster/Saskia Tidey (Ireland) 11 6. Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand) 11 7. Charlotte Dobson/Sophie Ainsworth (Britain) 13 8. Tamara Echegoyen/Berta Betanzos (Spain) 17 9. Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden) 17 10. Noora Ruskola/Camilla Cedercreutz (Finland) 19