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a year ago
Olympics-Sailing-Women's 49er fx race 2 results
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#Olympics News
August 12, 2016 / 11:01 PM / a year ago

Olympics-Sailing-Women's 49er fx race 2 results

Reuters Staff

2 Min Read

Aug 12 (Gracenote) - Olympic sailing women's 49er fx race 2 result in Rio de Janeiro on Friday. 
Results 49er FX Women Opening Series Race 2 
1.  Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil)            1 points 
2.  Jena Hansen/Katja Salskov-Iversen (Denmark)    2        
3.  Andrea Brewster/Saskia Tidey (Ireland)         3        
4.  Erin Rafuse/Dannie Boyd (Canada)               4        
5.  Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand)         5        
6.  Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden)             6        
7.  Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy)        7        
8.  Victoria Jurczok/Anika Lorenz (Germany)        8        
9.  Sarah Steyaert/Aude Compan (France)            9        
10. Annemiek Bekkering/Annette Duetz (Netherlands) 10       
Standings Women 49er FX
1.  Erin Rafuse/Dannie Boyd (Canada)            9  
2.  Martine Grael/Kahena Kunze (Brazil)         10 
3.  Sarah Steyaert/Aude Compan (France)         10 
4.  Giulia Conti/Francesca Clapcich (Italy)     10 
5.  Andrea Brewster/Saskia Tidey (Ireland)      11 
6.  Alex Maloney/Molly Meech (New Zealand)      11 
7.  Charlotte Dobson/Sophie Ainsworth (Britain) 13 
8.  Tamara Echegoyen/Berta Betanzos (Spain)     17 
9.  Lisa Ericson/Hanna Klinga (Sweden)          17 
10. Noora Ruskola/Camilla Cedercreutz (Finland) 19

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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