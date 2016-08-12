Olympics-Sailing-Women's 470 race 5 results

Aug 12 (Gracenote) - Olympic sailing women's 470 race 5 result in Rio de Janeiro on Friday. Results 470 Women Opening Series Race 5 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 1 points 2. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 2 3. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 3 4. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 4 5. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 5 6. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 6 7. Carrie Smith/Jaime Ryan (Australia) 7 8. Elena Berta/Alice Sinno (Italy) 8 9. Linda Fahrni/Maja Siegenthaler (Switzerland) 9 10. Nadja Horwitz/Sofia Middleton (Chile) 10 Standings Women 470 1. Hannah Mills/Saskia Clark (Britain) 12 2. Ai Yoshida/Miho Yoshioka (Japan) 15 3. Camille Lecointre/Helene Defrance (France) 15 4. Anne Haeger/Briana Provancha (U.S.) 17 5. Tina Mrak/Veronika Macarol (Slovenia) 17 6. Jo Aleh/Polly Powrie (New Zealand) 18 7. Fernanda Oliveira Horn/Ana Luiza Barbachan (Brazil) Fernanda Oliveira Horn/Ana Barbachan 22 8. Lara Vadlau/Jolanta Ogar (Austria) 26 9. Afrodite Zegers-Kyranakou/Anneloes van Veen (Netherlands) 32 10. Agnieszka Skrzypulec/Irmina Mrozek Gliszczynska (Poland) 36